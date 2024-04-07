Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri alev alırken 6 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Kabala Köyü mevkiinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 GIV 84 plakalı Ford marka otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alırken, kazada ise 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Sultangazi'de bir bilardo salonu işletmecisi ve yanındaki kişiler, gece bekçilerinin sürekli iş yerlerine gelmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı ve olaya bazı vatandaşlar da dahil oldu. Çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda bir araç kanala uçarak dik kaldı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı ve güvenlik kameralarınca kaydedilen hırsızlık anları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, Yasın G. kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarını aşarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir grup arkadaş, şehir turu atarken şaka yapan bir kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında şüpheli, elindeki bıçakla arkadaşını ağır şekilde yaraladı. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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