Mardin\'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri alev alırken 6 kişi ise yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Kabala Köyü mevkiinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 34 GIV 84 plakalı Ford marka otomobil ile plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev alırken, kazada ise 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN