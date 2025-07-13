Mardin\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Rıdvan A. (35) idaresindeki 47 AAG 732 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurcan A. (34), Yusuf K. (20) ve Dilara K. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN