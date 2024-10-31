Marmara Denizi'nde Gemi Yangını: 2 Ölü - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Gemi Yangını: 2 Ölü

Marmara Denizi'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, ekipler tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

31.10.2024 22:51
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Marmara Denizi açıklarında çıkan gemi yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Marmara Denizi açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangında makine dairesinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yalova'dan Bulgaristan'a seyir halinde olan FG SEVIL isimli 104 metre boyundaki kuru yük gemisinde Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken gemide bulunan 17 personel ve 6 tersane işçisi tahliye edildi. Geminin makine dairesinde bulunan Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, KURTARMA-7 ve ŞARK Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Yapılan müdahale sonucu yangının tamamen söndürülmüştür. Geminin makine dairesinde bulunan kazazede 2 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır. Gemi, ŞARK Römorkörümüzce yedeklenerek demir yerine çekilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Denizcilik, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi'nde Gemi Yangını: 2 Ölü - Son Dakika

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