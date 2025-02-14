Marmaris\'te 13 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşlıca mahallesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Taşlıca mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 10 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA