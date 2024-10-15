Marmaris\'te 39 Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içinde 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 39 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) kurtarılmış ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA