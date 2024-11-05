Marmaris\'te Göçmen Operasyonu

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 15 çocuk, 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA