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Marmaris'te Göçmen Operasyonu

Marmaris\'te Göçmen Operasyonu

Marmaris açıklarında 15 çocuk ve 9 düzensiz göçmenle bir kaçakçı yakalandı.

05.11.2024 17:22
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı lastik bot içinde 15 çocuk, 9 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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