Marmaris\'te Kayıp İsa Çiftçi İçin Arama Başlatıldı

3.Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Aralık 2023'te mantar toplamak için akrabaları ile birlikte Balan Dağı'na çıkıp bir daha haberi alınamayan İsa Çiftçi (65) için bugün tekrar arama çalışmaları başlatıldı. Kayıp adamı bulmak için komando timleri arama çalışması başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Savcılığı, 10 ay önce mantar toplamak için ormanlık alana çıkan İsa Çiftçi'nin bulunması için yeniden arama çalışması başlatılmasına karar verdi. Başsavcılığın kararı sonrasında, Çiftçi'nin bulunması için AFAD Koordinasyonunda bugün itibari ile arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına AFAD, SAR, STK'lar ve Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli "Zıpkınlar" komando timleri de katılıyor. Ekipler, arama köpekleri ile ısıya duyarlı dron kullanıyor. - MUĞLA