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Marmaris'te Palalı Kavga

Marmaris\'te Palalı Kavga

Marmaris'te bir trafik tartışmasında palalı kavga kameraya yansıdı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.10.2024 01:17
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında çıkan palalı kavga vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çekilen görüntülerde kavga edenlerden birinin çıkardığı palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Olay, Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte kavga çıktı. Gürültüyü duyarak pencereye çıkan vatandaşlar, elinde kılıca benzer palayı tartıştığı kişiye sallayan şahısla karşılaştılar. O anlar ise anbean vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde bir erkek şahsın elindeki palayı sallayarak tartıştığı kişinin üzerine yürümesi ve tanıdıklarının araya girmesi ile sakinleştirilen şahsın arabasının bagajındaki eşyaları indirip tekrar yükledikten sonra yoluna devam ettiği görüldü. Tartışmaya dahil olan kişilerin ve çevredekilerin olayı polise bildirmediği bilgisi edinilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet güçlerinin harekete geçtiği öğrenildi. Kimsenin yaralanmadığı, sokak ortasındaki palalı ağız kavgası konusu ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Marmaris'te Palalı Kavga - Son Dakika

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