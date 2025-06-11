Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 8 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris açıklarında makinesi devre dışı kalan ve içerisinde 8 kişi bulunan 22 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Kumlubük Koyu'na emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmaris'te Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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