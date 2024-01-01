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Marmaris'te Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika
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Marmaris'te Yılbaşı Coşkusu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte yılbaşını coşkulu bir şekilde kutladı. Marmaris sokakları ve eğlence mekanları, renkli ve coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaparken, güvenlik güçleri de geniş önlemler alarak vatandaşların güvenliğini sağladı.

Marmaris\'te Yılbaşı Coşkusu
01.01.2024 - 11:07,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar yılbaşını coşkulu şekilde kutladı. Tüm ilçe genelinde alınan had safhada güvenlik önlemleri ile vatandaşlar mekanlarda ve yat limanında yeni yıl coşkusunu huzur içinde yaşadı.

Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlandı. Marmaris'te sokaklar ve eğlence mekanları, yılbaşı gecesi renkli ve coşkulu kutlamalara ev sahipliği yaptı. Barlar sokağı ve Yat Limanı'ndaki mekanları dolduran vatandaşlar düzenlenen özel etkinliklerle, müzik ve dans eşliğinde yeni yıla "merhaba" dedi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk bölgelerinde yoğunluğun had safhada olduğu yılbaşı gecesinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağladı. Ekipler, şehir genelinde gerçekleştirdikleri devriyeler ile olumsuz durumlara karşı hazır bekledi. İlçe sakinleri, alınan güvenlik tedbirleri sayesinde yılbaşı coşkusunu tam anlamıyla yaşadıklarını ifade ederek, güvenlik güçlerine teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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