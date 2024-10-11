Mavi Dil Hastalığı 20 Yıl Sonra Görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mavi Dil Hastalığı 20 Yıl Sonra Görüldü

Adana'da mavi dil hastalığı ilk kez 20 yıl aradan sonra görüldü, mahalle karantinaya alındı.

11.10.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Mavi dil' hastalığı 20 yıl sonra ilk kez görüldü

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda mavi dil hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü belirtildi.

İmamoğlu Kaymakamlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada mavi dil hastalığı görüldüğü için Yazıtepe Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştı. Mahallede 1 hayvanda tespit edilen mavi dil hastalığı 20 yıl sonra bölgede ilk kez görülürken hastalığın sinek yoluyla bulaştığı belirtildi.

Hastalığın karasinek aracılığı ile küçükbaş hayvanlar da görülebildiğini Aktaran Muhtar Cumali Elli, "Hastalık 2004 yılında ve bu yıl ilk kez görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ateş ve topallama belirtisi oluyor. Dudaklarda şişme oluyor. Şuan için mahallemizde korkulacak bir durum yok. İnsana geçmez. Sadece küçükbaş hayvanlar arasında görülür 1 tane hayvanımızda tespit edildi ve onunda tedavisi yapılıyor. Karasinek aracılığı ile yayılım sağlayan bir enfeksiyon. Başka küçükbaş hayvana bulaş olmaması için küçükbaş hayvanlar açısından mahallemizde alım satım yasak ve karantina olarak geçiyor. Ölüm yok hayvanlarımızda tedaviler sürüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Karantina, Yazıtepe, İmamoğlu, 3-sayfa, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mavi Dil Hastalığı 20 Yıl Sonra Görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:37:08. #1.11#
SON DAKİKA: Mavi Dil Hastalığı 20 Yıl Sonra Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.