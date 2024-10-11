Mavi Dil Hastalığı 20 Yıl Sonra Görüldü

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'Mavi dil' hastalığı 20 yıl sonra ilk kez görüldü

ADANA - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda mavi dil hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü belirtildi.

İmamoğlu Kaymakamlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada mavi dil hastalığı görüldüğü için Yazıtepe Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştı. Mahallede 1 hayvanda tespit edilen mavi dil hastalığı 20 yıl sonra bölgede ilk kez görülürken hastalığın sinek yoluyla bulaştığı belirtildi.

Hastalığın karasinek aracılığı ile küçükbaş hayvanlar da görülebildiğini Aktaran Muhtar Cumali Elli, "Hastalık 2004 yılında ve bu yıl ilk kez görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ateş ve topallama belirtisi oluyor. Dudaklarda şişme oluyor. Şuan için mahallemizde korkulacak bir durum yok. İnsana geçmez. Sadece küçükbaş hayvanlar arasında görülür 1 tane hayvanımızda tespit edildi ve onunda tedavisi yapılıyor. Karasinek aracılığı ile yayılım sağlayan bir enfeksiyon. Başka küçükbaş hayvana bulaş olmaması için küçükbaş hayvanlar açısından mahallemizde alım satım yasak ve karantina olarak geçiyor. Ölüm yok hayvanlarımızda tedaviler sürüyor" dedi.