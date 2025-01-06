Komşusunun evine bakıp uygunsuz hareketler yapan şahıs gözaltında

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İzmir'in Menemen ilçesinde komşusunun evini gözetleyip, penceresinden içeri bakarak uygunsuz hareketler yapan sapık komşu, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, komşusunun penceresinde uygunsuz hareketler yapan kişi ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede şüpheliyi yakalayan ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın aynı zamanda evli olan D.Ç. (43) olduğunu belirledi. Sapık, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İĞRENÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan D.Ç.'nin komşusunun evini gözetleyerek uygunsuz hareketler yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde D.Ç.'nin sokakta yürüdüğü esnada eve baktığı, daha sonra evin önüne gelip pencereden içeri bakarak uygunsuz hareketler yaptığı anlar yer aldı.

Öte yandan, şüphelinin daha önce cinsel saldırı da olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.