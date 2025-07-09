Menteşe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Muğla- Denizli karayolu üzerindeki Yaraş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 EH 830 plakalı otomobil ile 48 NA 732 plakalı traktör henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu hafif şekilde yaralanan iki kişiye ilk müdahalelerini yaparak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA