Mersin'de 5 Bin Sahte 2 Euro Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 Bin Sahte 2 Euro Ele Geçirildi

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Mersin'de yapılan operasyonda piyasa değeri 430 bin TL olan 5 bin sahte 2 Euro ve 5 şüpheli yakalandı.

19.04.2025 10:33
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Piyasa değeri 430 bin TL: Sahte 5 bin adet madeni 2 Euro ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 430 bin TL olan, madeni 5 bin adet 2 Euro ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin turizm sektöründe kullanmak amaçlı sahte paraları İstanbul üzerinden getirildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'Parada Sahtecilik' suçuna yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şehirde belirlenen bir adres takibe alındı. Takipteki adrese operasyon gerçekleştiren polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda 5 siyah poşete bantlanarak sarılmış halde toplam 5 bin adet sahte 2 Euro madeni para ele geçirildi.5 şüpheli emniyete götürülürken 3'ünün yağma ve nitelikli dolandırıcılık gibi farklı suçlardan da arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin sahte paraları ilerleyen günlerde açılacak olan turizm sezonunda kullanmak için İsntabul'dan getirdiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

Daha önce de 7 milyon 99 bin 200 sahte dolar ele geçirilmişti

Mersin polisi bir ay önce de 300 milyon liralık sahte dolar operasyonu gerçekleştirmişti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçuna yönelik hassas ve titiz bir çalışma yapmış, matbaa kurup sahte dolar basan H.U.'yu, piyasaya süren Y.T.'yi ve kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'yi operasyonla yakalamıştı. Sahte dolar basan şüphelilerin matbaasında yapılan aramada 2 milyon 137 bin 200 sahte dolar, 4 milyon 800 bin kesime ve renklendirilmeye hazır A4 kağıdı üzerinde sahte dolar, 5 adet para basma makinesi, 2 adet para sayma makinesi, 1 adet kontrol cihazı ve 2 adet hard disk ele geçirilmişti.

Toplamda hazır basılarak piyasaya sürülmeye çalışılan rakamın 2 milyon 299 bin 200 ABD Doları olduğu, basım aşamasındakilerle tutarın 7 milyon 99 bin 200 dolar olduğu tespit edilmiş, 3 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 5 Bin Sahte 2 Euro Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 5 Bin Sahte 2 Euro Ele Geçirildi - Son Dakika
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