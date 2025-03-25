Mersin\'de 835 Aranan Kişi Yakalandı

Mersin'de son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 kişinin yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Mersin'in huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

Toplantıda, 17- 23 Mart arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 835 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı tarihlerde dolandırıcılık, cinayet, hırsızlık, yağma ve cinsel saldırı suçlarına karıştığı belirlenen 265 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 85 bin 62 araç kontrol edilirken, bin 291 araç trafikten men edildi, 16 bin 77 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 173 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 319 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 879 gram bonzai, 181 gram metamfetamin ve 4 kilo 188 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da bin 884 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 22 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - MERSİN