Mersin\'de 916 Hükümlü Yakalandı

3.Sayfa

Mersin'de 29 Temmuz-4 Ağustos arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 916 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arananlara yönelik 29 Temmuz-4 Ağustos arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyonel çalışmalar sonucunda, 916 hükümlü yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı tarihler arasında dolandırıcılık suçundan 314, hırsızlık suçundan 59, cinayet suçundan 8, cinsel suçlardan 2, yağma suçundan 8 şahıs olmak üzere toplam 391 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Açıklamada, "Mersin'imizin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışmaya devam etmektedir" denildi. - MERSİN