Mersin'de 968 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 968 Suçlu Yakalandı

Mersin\'de 968 Suçlu Yakalandı

Mersin'de son haftada aranan 968 şahıs yakalandı, trafik ve uyuşturucu operasyonları yapıldı.

20.05.2025 17:32
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Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 968 şahsın yakalandığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros başkanlığında yapıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş konularında yerine getirilen çalışmalar, alınan tedbirler, suç ve suçlulara karşı gerçekleştirilen operasyonlar ve ilgili diğer hususlar ele alındı. Kentin huzuru ve güvenliğini daim kılmak için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin gece gündüz çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Toplantıda, 12-19 Mayıs arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, belirtilen tarihler arasında haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 968 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Aynı dönemde yapılan trafik uygulamalarında 85 bin 990 araç kontrol edilirken, bin 493 araç trafikten men edildi, 18 bin 530 sürücüye işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında ise 183 şüpheli yakalanırken, bunlardan 26'sı tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 34 bin 852 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 918 gram uyuşturucu madde ile 7 tabanca, 202 tabanca fişeği ve 1 tüfek ele geçirildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında ise 318 anneye bilgilendirme yapılırken, narko-yetişkin faaliyetleri kapsamında da bin 543 kişiye Narvas ve Uyuma projeleri tanıtıldı.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında da bin 447 şahsın kimlik kontrolü yapılırken, 2 yabancı, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de 968 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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