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Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile kardeşi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde 3 Ağustos Cumartesi gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Pınar Bayram, dini nikahlı eşi Z.E. ve kardeşi E.E.'nin bulunduğu evde çıkan tartışma sonucu darp edildi. Darp sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde, Pınar Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, zanlılar ise gözaltına alındı. Bayram'ın cenazesinin, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - MERSİN