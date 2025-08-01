Mersin\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda çok sayıda makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Bozyazı ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 15 bin 210 dolu makaron, 800 boş makaron ve 31 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, yakalanan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN