Mersin\'de peçete yüklü tır yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde peçete yüklü tır yandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Tarsus- Pozantı yönünde M.S.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 46 N 3815 çekici plakalı kağıt peçete yüklü tır, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle dorse bölümünden yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında dorsedeki peçeteler kullanılmaz hale gelirken, tırda maddi hasar oluştu. - MERSİN