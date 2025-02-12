Mersin\'de Siber Güvenlik Eğitimi

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Mersin'de jandarma ekiplerince, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında farkındalık oluşturmak amacıyla okullardaki eğitimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede Yenişehir ilçesindeki Hacı Zarife- Çelebi Aygar Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik, 'siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar' konularında eğitim verildi.

Verilen eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi ve maddi manevi zararların en aza indirilmesinin amaçlandığı bildirildi. - MERSİN