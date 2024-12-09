Mersin'de Terk Edilmiş Bebek Bulundu - Son Dakika
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Mersin'de Terk Edilmiş Bebek Bulundu

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Mersin'de bir park yakınında battaniyeye sarılı bir bebek bulundu, sağlık ekipleri müdahale etti.

09.12.2024 09:17
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Mersin'de yeni doğmuş bebek bulundu

MERSİN - Mersin'de yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen terk edilmiş bebek bulundu.

Olay, dün merkez Akdeniz İlçesi Kültür Mahallesinde bir parkın yanın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebeği fark etti. Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, onu kucağına alarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaklaşık bir aylık olduğu değerlendirilen bebeği alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken bebeğin kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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