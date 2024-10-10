Ormanlık alanda uyuşturucu yetiştiren şüpheliler suçüstü yakalandı
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirerek ticaretini yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda ormanlık alandaki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 5 kilo 245 gram kubar esrar, 20 kenevir tohumu, 5 av tüfeği, 2 tabanca, 2 dedektör, 3 yaban keçisi boynuzu ile 1 bıçak ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslar işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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