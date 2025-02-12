Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Hap Ele Geçirildi

Mersin'de polisin takibe aldığı araçta 4 şüpheli yakalanırken, 4 bin 256 uyuşturucu hap ele geçirildi.

12.02.2025 21:52
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Takibe alınan araçtan 4 binden fazla uyuşturucu hap çıktı

MERSİN - Mersin'de polisin takibe alarak kovalamaca sonrasında durdurduğu otomobildeki 4 şüpheli yakalandı, 4 bin 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı saha çalışmasında bir otomobili tespit etti. Belirlenen aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu otomobili durdurdu, içinde bulunan 4 şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 4 bin 256 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden Ş.K.'nin adresinde de arama yapan polis, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerle suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.U. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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