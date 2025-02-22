Mersin'de Zirai Don Nöbeti Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Zirai Don Nöbeti Başladı

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Mersin'de Sibirya soğukları nedeniyle örtü altı sebze üreticileri zirai don nöbeti tutuyor.

22.02.2025 07:18
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Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Mersin'de zirai don nöbeti başladı

MERSİN - Sibirya soğukları ülke genelinde birçok ilde etkili olurken, sıcaklığın bu kış mevsiminde ilk defa eksileri gördüğü Mersin'de üreticiler, örtü altında yetiştirdikleri sebzeler için zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Ülke genelinde bir çok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılın 11 ayını yaz ve bahar havası gibi geçiren Mersin'de de Sibirya soğukları hissedilmeye başlandı. Kentin genelinde sıcaklıklar 0'a kadar inerken, yüksek rakımlı bölgelerde eksi 7'lere kadar düştü. Türkiye'de serada sebze üretiminde ilk ikide yer alan Mersin'de üreticiler de soğuk hava ile birlikte bu kış mevsiminde ilk defa zirai don nöbeti de tutmaya başladı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü' de Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'i zirai dona karşı uyararak Salı gününde kadar tedbirlerin bırakılmamasını önerdi. Üreticiler de gece yarısından itibaren sobalarını yakarak sabaha kadar seraların içerisini 3 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.

"İçerisinin sıcaklığı 3 derecenin altına düşmemesi lazım"

Erdemli ilçesinde örtü altına domates üremi yapan Yusuf Yılmaz," Eylül ayında domates fidelerimizi diktik, hasada yaklaşıyoruz. Şuanda kuvvetli bir zirai don var. Bizde sobalarımızı yaktık, önlemlerimiz aldık. 4-5 gün boyunca kuvvetli bir zirai don görünüyor. İçerisinin sıcaklığı 3 derecenin altına düşmemesi lazım. Aksi takdirde bitkiler üşüyor verim kaybı oluyor. Bizde sobayı yakıp sabah 08.00'e kadar nöbet tutuyoruz. Sabah 6 ile 8 soğuk havanın en etkili olduğu zaman. Bitkinin tam üşüyeceği zaman sabaha karşı. Don vuracağı zaman sabah saatleri "dedi.

Yılmaz, ayrıca bölgedeki seralarda yoğun olarak domates ve salatalık olduğunu, az miktarda da patlıcan ile biber bulunduğunu kaydetti.

Seralarına bir hafta önce salatalık fidesi diktiklerini belirten Mesut Osman Yılmaz'da, etkili olan zirai dondan fidelerin etkilenmemesi için sobalarını yaktıklarını ve nöbet tutuklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Zirai Don Nöbeti Başladı - Son Dakika

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