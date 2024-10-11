Mersin'deki Eski Okul Binasında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'deki Eski Okul Binasında Yangın

Geniş Video İzle

Mersin'de tadilatta olan tarihi Üç Ocak Okulu'nun çatısı gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak binada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

11.10.2024 02:04  Güncelleme: 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tadilattaki eski okul binası alev alev yandı

MERSİN - Mersin'de tahliye edilen ve tarihi bina olduğu için tadilat gören eski okul binasının çatısı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'deki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan tadilattaki eski Üç Ocak Okulunun çatısında, gece saatlerinde yangın çıktı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle alevler kısa sürede tüm binanın çatısında etkili oldu. Geceyi aydınlatan alevlerin yükseldiği yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, binada büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin, yapılan incelemelerin ardından belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Mersin, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'deki Eski Okul Binasında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:14 “Bu son sigaram“ diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı "Bu son sigaram" diyerek kendini balkondan boşluğa bıraktı
21:22 Kılıçdaroğlu’ndan “Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız“ sorusuna net yanıt Kılıçdaroğlu'ndan "Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna net yanıt
10:22 İşsizlik rakamları belli oldu İşsizlik rakamları belli oldu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:26 FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 03:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'deki Eski Okul Binasında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.