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Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon - Son Dakika
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Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon

İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, ters kelepçelenerek gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon
18.12.2023 - 22:21,
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- Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon

Metrobüste uyuşturucu hazırladıkları anları kaydedip paylaşan 3 kadının evine polis operasyon düzenledi

Ters kelepçelenerek gözaltına alınan 3 kadından 2'si adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, ters kelepçelenerek gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

İstanbul'da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

Polis ters kelepçe gözaltına aldı

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt'taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

Metrobüste uyuşturucu hazırdılar

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.'ya "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.'ya da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

Adli kontrole serbest kaldılar

Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Metrobüste skandal görüntüler kamerada: Uyuşturucu hazırlayan 3 kadına operasyon - Son Dakika


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