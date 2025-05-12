Minibüs Alev Aldı, Polis Facianın Önüne Geçti

Seyir halindeki minibüs alev aldı

Minibüsten çıkan dumanları fark eden polis faciayı önledi

BARTIN - Bartın'da seyir halinde bulunan bir minibüs alev aldı. Paniğe kapılan sürücü başka bir araca çarptı. Araçtan çıkan dumanları gören polis, faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız Beldisi'nden il merkezi istikametine seyir eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 DD 507 plakalı minibüs Terminal Kavşağı'nda alev aldı. Büyük panik yaşayan sürücü arkasında bulanan bir araca da çarptı. Tesadüfen bölgeden geçen trafik ekibi ise önce haber merkezine telsiz anonsu ile bilgi vererek, itfaiye istedi. Ardından ise sürücüyü araçtan dışarı çıkarttı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, aracın yakıt deposunda sızıntı olduğu ve oto saniyeye götürüldüğü öğrenildi.