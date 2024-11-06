Minibüsçüler Trafiği Kilitledi

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Minibüsçülerin "ceza" tepkisi trafiği kilitledi

MALATYA - Malatya'da, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinde uygulanan trafik cezalarına tepki gösteren minibüsçü esnafının kent merkezinde düzenlediği tepki konvoyu trafiği kilitledi.

Malatya'da, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası bünyesinde hizmet veren bir grup minibüsçü esnafı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinde uygulanan trafik cezalarına tepki göstererek kent merkezinde konvoy düzenleyerek tur attı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Malatya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen daha sonra ise kent merkezine hareket eden grup İstasyon kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu.

Çevre yolu üzerinde trafiğin bir süre kilitlendiği olayda yapılan görüşmenin ardından minibüsçü esnafı da trafikte normale döndü.