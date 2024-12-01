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Minikler Trafik Eğitimi Alıyor

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Bursa'da çocuklar, polislerden trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

01.12.2024 11:08
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Çocuklar direksiyon başına geçti, kavşaklar polisle doldu

Bursa'da çocuklar trafik eğitimini polislerden alıyor

Trafik eğitimi hiç bu kadar eğlenceli olmadı: Önce teorik sonra uygulamalı eğitim alan minikler kamerada

BURSA - Bursa'da çocuklar için kurulan trafik parkurunda direksiyon başına geçen minikler, trafik kuralları önce teorik sonra uygulamalı olarak polislerden alıyor. Polislerden alınan eğitimle birlikte, minik sürücüler eğlenceli eğitimleri renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Bursa'da 4 yıl önce çocuklar için tasarlanan parkur, ayda 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. 7-13 yaş arası öğrenciler, öğretmenlerinin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığı onay sonrası, Trafik Şube Müdürlüğünce kendileri için hazırlanan parkurda trafik eğitimi alıyor. Kurulan dersliklerde polis ekiplerinden trafik kurallarını öğrenen minikler, daha sonra piste çıkarak direksiyon başına geçiyor. Polis ekipleri eşliğinde önce, karşıya geçmeyi daha sonra üst geçit kullanmak gibi, birçok hayati bilgiyi hızla miniklerin eğlenceli eğitimi bununla da yetinmiyor. Son olarak kendileri için tasarlanan özel bisikletlerle polis eşliğinde trafiğe çıkan öğrenciler, kırmızı ışık, geçiş önceliği, hız kuralları gibi bilgileri de öğreniyor. Verilen eğitimlerle minik sürücüler, kendi can güvenliklerini sağlayan önemli bilgileri kavrıyor.

Minikler Trafik Eğitimi Alıyor
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Eğitim, Yaşam, Polis, Bursa, Son Dakika

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