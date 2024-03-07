Mısır'a kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı
İSTANBUL - Eyüpsultan'da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tokla birlikte Mısır'a kaçmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Eyüpsultan'da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok'un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı. Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanına gelmişti. Anne ve oğul daha sonra 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanından ayrılarak uçakla Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mısır'a kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı - Son Dakika
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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