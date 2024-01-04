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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü

MİT, Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet nokta operasyonla öldürdü.

04.01.2024 - 10:04,
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MİT, Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla PKK/KCK mensuplarını hedef almaya devam ediyor. Irak Süleymaniye'de Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

ÜLKEMİZE YÖNELİK EYLEM PLANLARI YAPIYORDU

MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, güncel olarak Irak/Süleymaniye'nin Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları yapan Eriş Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet tespit edildi. MİT'in saha ajanları Irak'ta PKK/KCK'nın üst düzey örgüt saldırı/sabotaj planlamalarına stratejik desteklerde bulunan Sadık Şeyh Ahmet'in yerini tespit etti. Teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı. Sadık Şeyh Ahmet, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ta Türkiye'ye yönelik eylem planları yapan teröristi etkisiz hale getirdi

2015 YILINDA SİLAHLI FAALİYETE KATILMIŞ

Suriye'de, rejim muhalifi hareketlerin başlaması akabinde Türkiye'ye geldi. Berxwedan kod Sadık Şeyh Ahmet, 2015 yılında Suriye'ye dönerek PKK/ YPG içerisinde silahlı faaliyet göstermeye başladı. Uzun dönem Suriye'de örgüt adına farklı konumlarda faaliyet gösterdi. Daha sonra Irak alanına geçti. Son olarak örgütün Irak- İran sınır hattında bulunan üst düzey örgüt mensupları ile birlikte hareket etmekteydi.

MİT\'ten Irak\'ta nokta operasyon! Türkiye\'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: vallahi eskiden 2000 binli yıllarda bunların leşlerini görüyorduk her operasyon sonrası sonra ne olduysa o görüntüler kesildi heralde yakıyorlar artık :) Yanıtla 5 1

Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü - Son Dakika


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