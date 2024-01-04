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MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi

MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Ahmet'in terör örgütüne yönelik faaliyetlerinin önüne geçilmiş oldu.

04.01.2024 - 09:54,  Güncelleme: 09:59
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MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i, Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet\'i etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Türkiye, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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