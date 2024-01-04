MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi
MİT, Türkiye'ye yönelik eylem planları yaptığı tespit edilen PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i Irak Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi. Ahmet'in terör örgütüne yönelik faaliyetlerinin önüne geçilmiş oldu.
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4.01.2024 10:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'lı terörist Sadık Şeyh Ahmet'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika