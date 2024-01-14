 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT, PKK'nın Suriye'deki hedeflerini imha etti - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK'nın Suriye'deki hedeflerini imha etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak'ta gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye'deki PKK hedeflerini imha etti. Operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait askeri, istihbarat ve enerji/altyapı tesisleri ile sorumlu düzeydeki kişiler hedef alındı. Toplamda 23 hedef imha edildi ve operasyonlar devam edecek.

MİT, PKK\'nın Suriye\'deki hedeflerini imha etti
14.01.2024 - 19:32,
Abone Ol

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı. MİT, Suriye'de PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, Irak, PKK, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT, PKK'nın Suriye'deki hedeflerini imha etti - Son Dakika


19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15
Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58
TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi

Son Dakika
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında Serdar Aziz sakatlandı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
18:15 Türkiye şehitlerine ağlarken, CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu davullu zurnalı gövde gösterisi yaptı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
17:58 TBMM, 20 günlük aranın ardından çalışmalarına yeniden başlıyor
17:43 Eski MİT'çi Mehmet Eymür'ün cenazesine Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı çelenk gönderdi
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 20:35:10. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın Suriye'deki hedeflerini imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement