Motosiklet kaçırma girişiminde polis darp edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet kaçırma girişiminde polis darp edildi

Geniş Video İzle

Zonguldak'ta, trafikten men edilen motosikletini korumaya çalışan sürücü, polis memurunu darp etti.

06.01.2025 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafikten men olan motosikletini "ilaç getiriyorum" diyerek kaçırmaya çalışan sürücü polisi darp etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikleti polis ekiplerine vermemek için direnen kasksız sürücü, çıkan tartışmada polisin üzerine yürüyerek saldırdı. Polisin darp edilme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ömerli Mahallesi'nde polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu sırada 67 ABN 070 plakalı motosikletle trafikte kasksız bir şekilde ilerleyen Oruç F.A., polis ekiplerince durduruldu Polis ekipleri, motosikletin trafikten men olduğu gerekçesiyle çekici yardımıyla yediemin deposuna kaldırarak işlem yapmak istedi.

Ancak Oruç F.A., eczanenin sahibi olduğunu ve ilaç yetiştirmek zorunda olduğunu öne sürerek ekiplere eczane gitmesi gerektiğini söyledi. Yola çıkan sürücü, eczaneye gelerek içeriye girdi. Sürücüyü takip eden polis ekibi, eczanenin önünde işlem yapmaya devam etti.

Uzun bir süre sonra eczanenin önüne gelen Oruç F.A., park halinde bıraktığı motosikleti elleriyle başka bir yere götürmek istedi. Görevli polis memuru M.A. ise motosikleti başka bir yere götüremeyeceğini söyleyerek engel olmaya çalıştığı Oruç F.A.'dan kendisi için yazılan cezayı imzalamasını istedi. Ancak sürücü ceza makbuzunu imzalamayı reddederek memur M.A. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada polis memurunun üzerine yürüyerek darp eden Oruç F.A.'yı görenler araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak buna rağmen polis memuruna saldırmaya devam eden Oruç F.A., destek ekibin çağrılmasıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne sevk edilen Oruç F.A., "polise mukavemet, darp ve görevli memurun görevini yapmasına engel olma" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücüye ayrıca 7 bin 500 lira idari para cezası uygulanırken motosikletine de el konularak yediemin otoparkına çekildi. Darp edilen polis memuru M.A.'nın Oruç F.A.'dan şikayetçi olarak darp raporu aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Zonguldak, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Ereğli, Hukuk, Memur, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kaçırma girişiminde polis darp edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:11:55. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet kaçırma girişiminde polis darp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.