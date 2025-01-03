MSB'den Terörle Mücadele Açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA