MSB'den Terörle Mücadele Açıklaması - Son Dakika
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MSB'den Terörle Mücadele Açıklaması

Irak ve Suriye'de 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sürecek.

03.01.2025 14:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB'den Terörle Mücadele Açıklaması - Son Dakika

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