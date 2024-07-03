Mudurnu'da Geleneksel Güreşlerde Tartışma Çıktı - Son Dakika
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Mudurnu'da Geleneksel Güreşlerde Tartışma Çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde binlerce kişinin katıldığı hacet bayramı etkinliklerinde yapılan geleneksel güreşlerde kazananın kim olduğu konusunda tartışmalar yaşandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı engelledi.

03.07.2024 16:49
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, binlerce kişinin katıldığı hacet bayramı etkinliklerinde yapılan geleneksel güreşlerde ipler gerildi. Kazananın kim olduğu konusunda tartışmaların yaşandığı güreş müsabakasında jandarma ekipleri araya girerek kavgayı engelledi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan köylerin hacet bayramı etkinlikleri sürüyor. Bulanık ve Mangırlar köyünün ortak yaptığı hacet bayramı etkinliğine binlerce kişi katıldı. Hacet bayramında duaların edilmesinin ardından bayram yapılması için ayrılan alanda yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş organizasyonuna geçildi. 7'den 70'e her yaş kategorisinin kıyasıya yarıştığı güreş müsabakaları renkli anlara sahne oldu. Müsabakaların devam ettiği esnada iki genç birbirini yenmek için ter döktü, kazananın kim olduğu ise tartışmalara neden oldu. Taraflar arasında ipler gerilirken jandarma ekipleri olaya müdahale edip, kavga çıkmasını önledi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Geleneksel Güreşlerde Tartışma Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mudurnu'da Geleneksel Güreşlerde Tartışma Çıktı - Son Dakika
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