Mudurnu\'da Kumar Denetimi: 4 Gözaltı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerde denetim yapan polis ekipleri, bir dükkanda kumar oynayanları suçüstü yaptı. 4 kişiye kumar oynamaktan mekan sahibine ise kumar oynatmaktan işlem yapıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iftar sonrasında kahvehanelerden gelen ihbarların çoğalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 9 kahvehanede denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 130 vatandaşın kimlik sorgusu yapıldı. 1 mekanda ise kumar oynayanlar suçüstü yapıldı. Polis ekipleri tarafından mekan sahibine kumar oynatmak suçundan, 4 kişiye ise kumar oynamak suçundan işlem yapıldı. Kumardan elde edilen bir miktar paraya da el konuldu. Ekipler tarafından 2 kahvehaneye de 'Kapalı alanda tütün tüketilmesine izin vermek' suçundan işlem yapıldı. - BOLU