Mudurnu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Mudurnu\'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sürücü, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.03.2024 21:13
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu- Akyazı kara yolunda Karapınarkavağı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Bahadır K. idaresindeki 37 SP 555 plakalı otomobil, Karapınarkavağı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Bahadır K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mudurnu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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