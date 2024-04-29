Muğla'da AFAD Koordinesinde Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'da AFAD Koordinesinde Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

Muğla\'da AFAD Koordinesinde Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde AFAD koordinesinde SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen kentsel arama kurtarma eğitim tatbikatı tamamlandı. Eğitimde, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları, koordinasyon ve planlama üzerine eğitimler yapıldı. Ayrıca, enkaz altında kalanların yakınlarının telaşı da canlandırıldı. Eğitimde, arama kurtarma köpekleri de görev aldı. SAR Arama Kurtarma Derneği Bodrum Koordinatörü Mert Başarır, eğitimlerin uluslararası kurallara göre yapıldığını belirtti. Eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

29.04.2024 16:25
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde AFAD koordinesinde SAR Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen ve iki gün süren kentsel arama kurtarma akreditasyon eğitim tatbikatı tamamlandı.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkiinde SAR Arama Kurtarma Derneği Muğla İl Yönetimi tarafından eğitim alanında Muğla ilçelerinden katılan 35 kişilik ve tamamı gönüllülerden oluşan ekibe AFAD koordinesinde verilen tatbikat eğitiminin ikinci gününde AFAD çağrısı üzerine bölgeye intikal, BO (Base of official) alanı kurulumu, arama ve kurtarma ekiplerinin yağmur altında çalışmaları, BO alanındaki koordinasyon ve planlama üzerine eğitimler yapıldı. Eğitimde arama kurtarma köpekleri de görev alırken, arama kurtarma faaliyetleri devam ederken senaryo gereği enkaz altında kalanların yakınlarının telaşı da canlandırıldı.

'Uluslararası kurallara göre planlama yapıyoruz'

SAR Arama Kurtarma Derneği Bodrum Koordinatörü Mert Başarır "Muğla il temsilciliğimizin hafif akreditasyon, kentsel arama kurtarma eğitimlerini yaparak yeni gelen gönüllülerimizi akreditasyona hazırlıyoruz. Burası akreditasyon sisteminde BO alanı olarak geçer. SAR olarak gelirsiniz afet bölgesine en yakın kurabileceğiniz, en mantıklı yere çadırlarımızı kurup ekibinizi buradan yönlendirirseniz burası da bizim alanımız. Her afette olduğu gibi bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla güvenlik olayını da had safhada tutuyoruz. Girişlerde ve çıkışlarda gördüğünüz gibi güvenlik arkadaşlarımız duruyor. Yönetim çadırlarımızı burada uzun afetler için, konaklama çadırlarımızı burada bu şekilde hazırlanıyoruz. Uluslararası kurallara göre kurulmuş bu alanımız da 35 kişilik ekibimizin içinde ulaşım ekibimiz, lojistik ekibimiz, mutfak ekibimiz, banyo sanitasyon, medikal ekibimiz ve arama kurtarma ekiplerimiz mevcut. Arama kurtarma ekiplerimizi değişmeli olarak sahada tutuyoruz. Onun dışında güvenlik ekibimiz ve dinlenmekte olan ekibimiz, diğer lojistik depo alanı sorunlarımız hepsi burada bu alanında oluyorlar' şeklinde bilgi verdi.

"Önce teorik bilgi sonra uygulama eğitimi verildi'

AFAD Koordinesinde SAR Muğla İl temsilciliği tarafından verilen ve 48 saat süren Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi, koordinasyon tatbikatı ile ilgili bilgi veren Muğla İl temsilcisi ve eğitmen, Doktor Onur Güney Yılmaz " Aynı zamanda derneğin genel olarak merkez yönetimde görev alıyorum. Bütün medikal süreçler, tıbbi süreçler benim üzerinden, koordinasyon benim üzerinden ilerliyor. Cuma gecesinden itibaren ekibin konaklamasını yaptık. Ardından teorik eğitimlerle başladık. Teorik eğitimlere daha önce de vermiştik yine de kısa bir özet geçmemiz gerekiyor. Ekibin ne yapacağına dair eğitim başlıkları, öncelikle intikal, bir afet çağrısı geldiğinde ekibin toplanması, bu ekibin toplanıp hazırlıklarını ivedilikle tamamlayıp afet bölgesine çıkışa hazır hale gelmesi. Çıkarken doğru şekilde araçların olay yerine intikal etmesi. Olay yerinde ilk önce kurmaları gereken operasyon üssünün kurulumu, ardından operasyon tamamlanıp afetten müdahale etmeleri gereken ihbar adresini aldıklarından sonra kurtarma ekibinin ihbar bölgesine, enkaz bölgesine intikal etmesi ve enkaz sürecinde yapacakları işlerin eğitimini yaptık" dedi.

'Eğitimler devam edecek'

SAR Arama Kurtarma Derneği Marmaris Koordinatörü Erdal Yaşar 48 saatlik eğitim tatbikatı için 'Bugün ikinci etaptayız. Aabahleyin bir AFAD'tan acil çağrı aldık. Vermiş oldukları koordinatlara ekiplerimiz araçlarıyla intikal etti. Daha sonra harekat üstümüz denilen BO alanımızı kurduk. Yönetim çadırımızı, lojistiği kurduk daha sonrasında ekipmanlar taşındı. bu burada aslında çalışan arkadaşlarımızın hepsi yeni gönüllülerimiz. Yani entegrasyon devlete entegre olacak, AFAD da entegre olacak, akreditasyon süreçlerine girecek bir ekip bu. Yaklaşık 35 kişilik bir ekibimiz ve depremde arama kurtarma ve hafif seviye olarak geçiyoruz biz ve tek yıldız arama kurtarma olarak geçiyoruz. " diyerek enkazdan arama, kurtarma ve içeride bir yaralı var ise nasıl kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edileceğinin eğitimin sürdüğünü belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da AFAD Koordinesinde Arama Kurtarma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

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