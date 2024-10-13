Muğla\'da Alkollü Sürücü Motosikletli Gençi Öldürdü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Düğerek Mahallesi çayır yolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 48 ATG 981 plakalı otomobil ile 10 AJV 264 motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Arda Yağlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA