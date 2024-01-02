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Muğla'da aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 7 ayrı suçtan 5 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ö. isimli şahıs Bodrum Yalıkavak Mahallesinde yakalandı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla\'da aranan şahıs yakalandı
02.01.2024 - 14:59,
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında suçtan 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması, hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' gibi 7 ayrı suçtan 5 yıl, 9 ay, 15)gün karara bağlanmış hapis cezası ile yakalama kararı bulunan H.Ö. isimli şahıs Bodrum Yalıkavak Mahallesinde yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan H.Ö. isimli şahıs tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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