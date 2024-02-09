Muğla'da Elektrikli Scooter Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Elektrikli Scooter Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması

Muğla\'da Elektrikli Scooter Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe ilçesinde elektrikli Scooter sürücülerine denetim ve bilgilendirme uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülere, Scooter kullanırken dikkat etmeleri gereken kurallar hatırlatıldı ve kurallara uyulmadığı takdirde para cezası uygulanacağı belirtildi. Trafik ekipleri, sürücülerin en az 16 yaşında olması, iki kişi binilmemesi ve yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

09.02.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Menteşe ilçesinde elektrikli Scooter sürücülerine denetim ve bilgilendirme uygulaması yaptı.

Sürücülere Scooter kullanırken dikkat etmesi gereken kurallar olduğunu hatırlatan trafik ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde 690 TL para cezası uygulanacağını belirtti.

Elektrikli Scooter sürücülerini tek tek durdurarak bilgilendirme yapan trafik ekipleri, dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu hatırlattı. Özellikle sürücülerin en az 16 yaşında olması gerektiğini ve iki kişi binilmemesi gerektiğini vurgulayan trafik ekipleri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde park edilmesi konusunda da uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Elektrikli scooter, Scooter, Muğla, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Elektrikli Scooter Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:02:41. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Elektrikli Scooter Sürücülerine Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement