Muğla'da Eşini Katleden Koca Teslim Oldu - Son Dakika
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Muğla'da Eşini Katleden Koca Teslim Oldu

Muğla'da tartıştığı eşini şişe ve bıçakla öldüren koca, emniyete teslim oldu. Soruşturma sürüyor.

31.10.2024 23:00
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Muğla'da cinayet: Tartıştığı eşinin kafasına şişe ile vurup, sırtından bıçaklayıp öldürdü

Bir yıl önce ikinci evliliklerini yapmışlardı

Mutlu günler cinayetle sona erdi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tartıştığı eşini yatak odasında kafasına şişe ile vurup sırtından bıçaklayıp öldüren koca, emniyete gidip teslim oldu. Çiftin geçen yıl Eylül ayında ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

Olay Çıldır Mahallesi Mustafa Orgeneral Caddesi üzerindeki bir apartmandaki evde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay ve Yasemin Yorulmaz çifti geçen yıl Eylül ayı içerisinde Marmaris'te ikinci evliliklerini yaparak hayatlarını birleştirmişlerdi. Çiftin mutlu günleri ise çok fazla sürmedi. Evliliklerinin ardından bir süre sonra fikir ayrılığı yaşayan çiftin boşanma aşamasında oldukları öğrenilirken, bu sabah Tuncay Yorulmaz eşi Yasemin Yorulmaz ile evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tuncay Yorulmaz'ın yatak odasında eline aldığı şişe ile önce eşinin başına vurduğu, ardından sırtından bıçakladığı öğrenildi. Sabah saatlerinde kavga seslerine uyanan Yorulmaz çiftinin komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Yasemin Yorulmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karısını öldüren Tuncay Yorulmaz'ın ise cinayetin ardından emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

Tartışma sırasında Tuncay Yorulmaz'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu, polislerin eve gelmesi ile uyandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Eşini Katleden Koca Teslim Oldu - Son Dakika

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