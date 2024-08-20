Muğla'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla\'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan Rus turist Natalya Somova için yapılan arama çalışmaları ve kamera incelemeleri devam ediyor. 17 Ağustos'ta otelden çıkan ve bir daha dönmeyen turist için ailesi ve gönüllü ekipler de aramalara katılıyor.

20.08.2024 16:16  Güncelleme: 16:21
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17 Ağustos'ta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmeyen Rus turist Natalya Somova için en son görülen yer olan Karya yürüyüş yolunun başlangıç noktasından itibaren 11 kilometrelik alanda başlayan arama çalışmaları ve kamera incelemeleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos tarihinde Rusya'nın Moskova şehrinden Marmaris'e tatil için gelen Rus vatandaşı Natalya Somova, 17 Ağustos tarihinde sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yoluna gitmek için otelden ayrıldı. 19 Ağustos günü ülkesine dönmesi gereken Somova'ya yakınları ulaşamayınca, kaldığı otel ve tur acentesine bildirdi. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerine yapılan ihbar üzerine ilçedeki tüm kamera kayıtları tarandı. Kamera kayıtlarından 48 yaşındaki kadının 17 Ağustos günü sabah 07.30 civarı İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kary yürüyüş yolundan giriş yaptığı tespit edildi. İçmeler Mahallesi'nden Turunç Mahallesi'ne bağlanan Karya yolu 11 kilometre ve farklı patika yollardan oluşuyor.

Gece aramada bulunan fiş kayıp kadına ait çıktı

Marmaris Asayiş Büro ekipleri AFAD merkezi ile koordineli olarak AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (MABKE) ile birlikte karanlıkta dağlık alanda arama çalışmalarına başladı. Gece yapılan arama faaliyetinde bulunan bir fişin kadına ait olduğu ailesi tarafından onaylanınca, sabah saatlerinde bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan hassas burunlu iz takip köpekleri sevk edildi. Oldukça sarp ve taşlık olan arazide 3 farklı noktada dronelar uçurularak havadan arama da yapıldı, ancak bir ize rastlanamadı. Arazide aramaya çıkan AFAD ekipleri ile Marmaris İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turunç Jandarma ekiplerinin de Turunç Mahallesi tarafından çıkış noktalarında kamera kayıtlarını incelemeye devam ettikleri belirtildi.

Gönüllü STK'larda aramaya katıldı

İlçedeki güvenlik kameralarında üzerinde beyaz uzun kollu bir tişört, ayağında siyah eşofman ve spor ayakkabı bej rengi sırt çantası ile görüntülenen 48 yaşındaki Rus vatandaşı Natalya Somova'nın arama çalışmalarına AFAD koordinesinde, AFAD gönüllüleri, Magame Sar, AKUT Marmaris, Mabke, Nak ekipleri, emniyet asayiş büro ekipleri ve jandarma ekipleri ile hassas burunlu iz takip köpekleri katıldı. 17 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamayan Rus vatandaşı Natalya Somova'nın Rusya'daki ailesinin de bugün gelerek aramalara katılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da kaybolan Rus turist için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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