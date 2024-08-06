Muğla'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Ölümden Döndü - Son Dakika
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Muğla'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Ölümden Döndü

Muğla\'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Ölümden Döndü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Köpek ise belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

06.08.2024 16:32  Güncelleme: 16:38
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Muğla'nın ortaca ilçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Yakınları tarafından köpeğin ağzından alınan çocuk hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpek belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Olay Ortaca Yerbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evlerinden markete gitmekte olan Serpil- Reşat Döner çiftinin 7 yaşındaki çocukları Osman Döner'e, mahallede yediemin deposu olarak kullanılan iş yerinde bulunan ve beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek saldırdı. Gürültü ve çığlıklara koşan çevre sakinleri ve çocuğun ailesi köpeğin ağzından 7 yaşındaki çocuğu zorlukla kurtardı.

Vücudunun değişik yerlerinde ağır ısırık yarası olan çocuk bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ortaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuğun köpek ısırığının oluşturduğu yaraların yanında ciddi bir travma yaşadığı belirtildi.

Artık ülke genelinde yaşanan bu tür köpek saldırılarının son bulmasını isteyen anne Serpil Döner, çocuğuna saldıran köpeğin başıboş olduğunu belirterek, insanları ve bu tür olayları görmezden gelip sadece 'hayvan hakkı' adı altında saldırgan köpekleri savunanlara sitem etti. Çocuğunun kol ve bacaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yaralar olduğunu belirten anne Dönmez, ciddi bir sorun olan köpek sorunu ve köpek saldırılarının son bulmasını istedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Ölümden Döndü - Son Dakika

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