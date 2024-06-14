Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Gazeller Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda yer ve hava aracı bölgeye sevk edildi. Hem yer ekipleri hem de hava ekipleri yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

14.06.2024 13:44
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Muğla'da orman yangını

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Gazeller Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla- Denizli karayolu Denizli sınırına yakın Gazeller Mahallesinde henüz çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangını başladı. Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü emrindeki çok sayıda yer ve hava araçları bölgeye sevk edildi.

Yer ekiplerinin söndürme çalışmalarına hava ekipleri de destek vermeye başladı.

Kaynak: İHA

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