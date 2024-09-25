Muğla\'da Park Halindeki Araç Yangında Küle Döndü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında küle döndü.

Olay, Menteşe ilçesi Asar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki 09 E 7078 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA