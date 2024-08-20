Muğla'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Muğla\'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

20.08.2024 20:13
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerinde, Akçaova Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Aydın istikametinden Muğla yönüne seyir halinde olan 48 AHL 761 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 48 N 8288 plakalı bir başka araca arkadan çarptı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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