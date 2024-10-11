Muğla\'da Trafik Kazası: İki Yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde 48 UZ 434 plakalı araç ile 48 ASE 463 plakalı motosiklet kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - MUĞLA